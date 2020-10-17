遭納粹搶奪油畫　猶太家族87年後重獲藏品

德國柏林一個猶太家族曾收藏的一幅油畫，在上世紀30年代遭納粹黨掠走，柏林自由大學一個團隊近10年來不斷追尋，早前終發現油畫收藏在美國紐約一間小型博物館。博物館周四（15日）將油畫完璧歸趙，家族後人87年終與收藏重聚，大團圓結局。

該幅名為《冬季》的油畫，繪有兩名在雪中漫步的年輕男女，是美國畫家梅爾徹斯（Gari Melchers）的作品。該畫在1900年由當時的出版界大亨莫斯（Rudolf Mosse）買入，莫斯去世後，其家人在1933年遭納粹迫害被迫逃亡，包括《冬季》在內的家族財產亦落入納粹之手。該畫翌年在拍賣會上由不知名買家買下，輾轉流落到紐約的畫廊，再被當地富豪收藏家阿克爾慧眼相中買下，此後就一直收藏在阿克爾博物館內。

莫斯的後人從2011年起，發起尋找家族散佚藝術藏品的計劃。協助搜尋的德國柏林自由大學考古及歷史教授霍夫曼（Meike Hoffmann）和她的學生，於2017年偶然在Facebook上看到阿克爾博物館一張印了《冬季》一畫的海報，於是與博物館聯絡，最後於去年9月確認《冬季》真的收藏於該館內。經過逾一年磋商，阿克爾博物館近日終把油畫物歸原主。