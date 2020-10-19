傳白宮官員赴敍求釋放被囚美公民　10年來首次

美國《華爾街日郵》周日（18日）引述消息指，白宮一名高級官員最近秘訪敍利亞大馬士革，與巴沙爾‧阿薩德政府官員對話，希望釋放至少兩名被囚的美國公民，是10年來首次有美國高級官員赴敍與當地政府會面。白宮和國務院未有回應報道。

華府官員消息稱，總統特朗普的副助理、白宮高級反恐官員帕特爾（Kash Patel）今年較早時到大馬士革與當地官員會談，希望能達成協議，釋放2012年在敍利亞採訪時失蹤的自由撰稿記者、前海軍軍官泰斯（Austin Tice），以及2017年在當地檢查站被攔截後失蹤的敍利亞裔美籍治療師師卡馬爾馬茲（Majd Kamalmaz）。據悉，目前仍有至少4名美國公民被敍利亞政府扣押。

今年3月，特朗普曾致函巴沙爾‧阿薩德，就釋放泰斯一事「直接對話」；至上周，黎巴嫩安全總局局長易卜拉欣（Abbas Ibrahim）與美國國家安全顧問奧布賴恩會面，討論釋放被囚美國人。華府官員對上一次赴大馬士革與當地官員會面已是2010年，美方因反對阿薩德政權鎮壓反政府示威，兩年後與敍斷交。