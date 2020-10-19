陸外交官被指打傷台方人員　北京斥賊喊捉賊

台海角力愈趨激烈之際，有報道指中國大陸外交官較早時在斐濟首都蘇瓦，闖入雙十節酒會會場，並打傷台灣代表處人員，台灣的外交部宣稱傷者出現輕微腦震盪。大陸駐斐濟大使館周一（19日）否認指控，斥有關報道與事實不符，純屬顛倒黑白，反指1名外交官在當日衝突受傷及物品受損。

新西蘭傳媒「亞太報道」（Aisa Pacific Report）引述斐濟政府前新聞顧問、澳洲記者戴維斯（Graham Davis）消息指，駐斐濟台北商務辦事處本月8日在蘇瓦的大太平洋酒店舉行酒會，慶祝雙十節。2名駐斐濟大陸大使館外交官員不請自來，並拍攝出席人士的容貌，1名台灣代表處男職員請他們離開不果後被嚴重打傷送院。警方接報到場後，以2名大陸外交官有外交豁免權為由拒絕受理，台方向斐濟外交部提出正式抗議。

有斐濟台商受訪指，台灣代表處為了慎重起見，本年特別租用有兩道安全門的場地舉行雙十節酒會，出席人士須先經過兩道門中間的貴賓室，才可進入會場。台灣代表處人員、農技團成員發現大陸外交官企圖進入會場後阻止，雙方推撞衝突，由於事發在貴賓室，因此會場人士大多沒有察覺，駐斐濟台灣代表黎倩儀亦沒有在當日致辭提及衝突。

台外交部譴責陸方駐斐濟大使館人員的行為嚴重違反法治與文明規範，提醒駐外人員小心大陸攻擊性益增的「戰狼外交」，促請駐斐濟代表處與警方保持密切聯繫，日後加強活動保安。蘇瓦警方表示，接獲大陸大使館人員遭台方人員襲擊的報案，正在調查。

大陸駐斐濟大使館發聲明指，雙十節活動不僅嚴重違反一個中國原則，還違反斐濟政府對台機構活動的規定。聲明又指，台機構人員對在酒店公共區域正常執行公務的大陸使館工作人員發起言語挑釁及肢體衝突，造成1名外交官身體受傷及物品受損；大使館已要求斐濟警方徹查事件，並依法追究台方人員責任。

大陸外交部發言人趙立堅表示，台灣在斐濟根本沒有「外交官」；他斥台方賊喊捉賊，台機構在活動現場公然懸掛偽旗，蛋糕上亦標有偽旗圖案，又指斐方重視陸方關切，將恪守1個中國原則，妥善處理事件。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，大陸外交官一般頗為文雅，估計台方隱瞞細節，否則不會輕易打傷台方人員。