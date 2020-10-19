菅義偉與阮春福會談　強調加強合作抗衡中國

日本首相菅義偉周日（18日）展開上任以來首次國事訪問，以越南作為外訪東南亞的首站。他周一（19日）早上出席在河內舉行的歡迎儀式，並與越南總理阮春福舉行會談，針對在南海活動日益增加的中國，強調日本與越南加強合作，實現自由開放印太的戰略構想。

菅義偉與阮春福於早上11時許在總理府舉行會談，二人及其他與會者大多沒有戴上口罩。阮春福表示，越南與日本是戰略夥伴，將合力維持地區和平穩定，並討論把兩國關係推至新高度。菅義偉則表示，日方秉持自由開放印太的視野，一直與東盟多國積極參與地區事務，他上任後亦不會改變方向。

菅義偉亦會與越南國家主席阮富仲會面，兩國重點尋求更強經濟合作，料越南會要求日本增加日企的投資，亦可能簽署日本向越南轉移國防設備及技術的協議，抗衡中國在南海的軍事擴張。雙方又會討論在新冠疫情下的合作，如越南向日本提供口罩等物資，並進一步互相開放商務人員往來。菅義偉在完成越南行程後，周二（20日）將前往印尼與該國總統維多多會面。

日媒報道指，越南方面要求日方人員，出席歡迎儀式等活動時不要戴上口罩，迎接菅義偉的越南官員亦沒有戴口罩。為應對疫情，官方把隨行人員數目減少，同時限制行程以外的其他外出活動。而同行人員及記者抵達酒店後必須接受檢測，回國後亦需隔離兩周。