Instagram處理兒童數據存憂　監管機構介入調查

愛爾蘭數據保護委員會（DPC）近日透露，已針對社交巨擘Facebook展開兩項調查，包括其旗下照片分享平台Instagram處理兒童個人資料的手法。一旦發現違反私隱條例的行為，Facebook或面臨巨額罰款。

英媒周一（19日）報道，美國數據科學家斯蒂爾（David Stier）去年分析近20萬名Instagram用戶，估計每年至少6000萬名18歲以下用戶獲提供轉為商業帳號的選擇。由於該應用程式要求商業帳號公開電郵地址及電話號碼，令這些未成年人士的個人資料暴露於其他人眼前，斯蒂爾遂向當局舉報。

DPC副局長道爾（Graham Doyle）表示，該部門收到多人舉報，指出Instagram處理兒童個人資料的手法引起憂慮，於上月展開調查。首個調查針對Facebook是否根據法律基礎處理兒童數據，以及有沒有在Instagram平台採取足夠的保護及限制措施，遵守相關條款的透明度要求履行數據控制方的責任。另一調查針對Instagram的帳戶設定及簡介，評定該公司有沒有跟從DPC的私隱保護要求。

美國不少科技企業在愛爾蘭設置歐洲總部，DPC在歐盟實施數據保護法例上有領頭作用。該法例賦予監管機構權力，對違反相關規定的公司，罰款相當於其全球收入的4%，或2000萬歐元（約1.8億港元）。