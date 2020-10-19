涉暴動罪中大女生獲德國政治庇護　聲稱被難民營職員性侵

一名被警方以暴動罪拘捕的中大女生，在德國獲政治庇護。

一名被警方以暴動罪拘捕而流亡德國之中大女學生，於本月14日收到德國聯邦移民與難民局通知，其庇護申請正式獲批，並取得為期3年的難民身份，是自反修例示威以來首宗香港年輕示威者於德國成功申請政治庇護的案件。

由流亡海外港人發起的組織「避風驛」表示，德國政府並非首次批出庇護予香港人。於2018年5月，德國政府亦批出庇護予2名香港示威者，包括本土民主前線創辦人暨避風驛共同發起人黃台仰，及前本土民主前線成員李東昇。德國乃首個歐洲國家向香港公民批出庇護。

該名22歲中大女生向避風驛透露，在其等待的過程中，面對過不少難關，例如在難民營的生活、因情緒問題而需要入院、以及被難民營職員性侵的經歷。

居住在難民營近11個月的她表示：「很感謝德國政府對我批出庇護。在整個申請過程中，德國政府提供了大部分生活上的基本需要，如衣食住行及基本醫療服務。」但她亦指出「若然德國政府能考慮簡化香港難民申請者的程序，以及容許申請者在等待過程中自由選擇居住地點，這將會是對香港抗爭者的支持。」