新冠肺炎︰第一夫人曾與確診者接觸　自我隔離7天

法國總統辦公室周一（19日）證實，第一夫人特羅尼厄曾跟一名新冠肺炎確診者接觸，將自我隔離7天。另外，首都大巴黎區和8個大城市就新冠肺炎疫情實施宵禁措施，為期最少4周，戲院行業嚴重受到威脅，紛紛變招應對。

總統辦公室聲明指，特羅尼厄曾於上周四（15日）跟一名於周一確診的人接觸，該確診者出現病徵；按照衞生部門的建議，特羅尼厄將自我隔離1周，目前未有病徵。

另外，法國多個城巿宵禁從上周六（17日）凌晨開始，在巴黎及周邊郊區和外省8個大城市，每晚9時至翌日早上6時禁足，如有必要事務需要出外者，可在政府網站自行下載「行街紙」表格，填上個人資料、出外理由和時間等。遇到警方截查時需要連身份證出示。官方容許外出理由包括醫病、探望親人、工作和放狗等。

在過去數月來國民逐漸拾回出外消遣的信心，開始到戲院和劇院欣賞電影和劇目。根據戲院國家中心統計，晚上7時後的公演場帶來最多入場收益，佔總收入的4成。秋季也是營業額回升的開始。

民眾表示，在宵禁下如要看電影，即最遲要看大約傍晚6時的場次，但大部分人根本無法下班趕及到戲院，而看完這場後也恐怕未能在晚上9時前趕回住所。總理卡斯泰透過傳媒表示，為了對抗疫情擴散要嚴厲實行宵禁措施，也明白對文化界和晚上工作國民的困難，但強調政府不會放棄任何職業範疇，將發放特別經濟援助。

法國電影導演協會在Facebook上發文批評政府不對戲院放鬆限制，稱看電影不是奢侈而是有需要。影迷協會監管事務主管艾斯古貝譴責政府容許人們在晚上9時後坐火車和放狗，卻不批准離開戲院，屬荒謬之極。

為了彌補損失，部分院線在巴黎地區增加早上8時場次，或在周末提供早場，也有戲院把晚上8時場改為早上場次。

駐法國記者呂靜儀報道