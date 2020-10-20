特朗普指蘇丹向恐襲受害者賠償後　將從支恐國家除名

美國總統特朗普周一（19日）宣布，若蘇丹完成向恐怖襲擊的美國受害者及家屬，支付3.35億美元（約26億港元）和解金，他將把蘇丹從支持恐怖主義的國家名單中除名，形容該國踏出重大一步。蘇丹總理哈姆多向特朗普致謝，並指該國已付出巨大代價。

特朗普在Twitter公布上述協議：「好消息！正在取得巨大進展的蘇丹新政府，同意向美國恐襲受害者和家屬支付3.35億美元。」他又稱：「這筆錢一到帳，我將把蘇丹從支持恐怖主義的國家名單中除名。終於，為美國人民伸張了正義，蘇丹邁出了一大步！」白宮暫未提供更多詳情。

蘇丹總理哈姆多（Abdalla Hamdok）在Twitter回應，特別感謝特朗普，稱「我們期待你正式通知國會，把蘇丹從支持恐怖主義的國家名單中除名」，又指美國多年來的制裁令該國付出太多代價。美國國務卿蓬佩奧8月訪問蘇丹首都喀土穆時，曾與哈姆多討論相關問題。蘇丹政府消息指，當局已準備好向美國大使館炸彈襲擊受害者賠償。

美國於1993年將蘇丹列入支持恐怖主義的國家名單，其後更實施經濟制裁。至1998年，恐怖組織阿蓋德向美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館發動炸彈襲擊，造成逾200人死亡，超過4500人受傷，美方認為蘇丹有份支持襲擊。分析指，特朗普宣布上述協議是爭取在大選前，增加自己的外交得分。有美國官員認為，今次協議或有助推動蘇丹與以色列建交。