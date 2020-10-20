網媒涉威脅國安遭勒令關閉　為泰黨入稟求撤緊急令

泰國反政府示威持續，周一（19日）傳出多間傳媒因涉違反緊急令而面臨起訴，有傳媒組織周二（20日）發聲明促請政府切勿侵犯新聞自由，反對任何形式的打壓；法院同日勒令新聞網Voice TV關閉。

泰國全國新聞委員會、泰國新聞廣播委員會、泰國記者協會、泰國廣播記者協會等組織發聯合聲明，表明反對任何人以任何形式打壓新聞自由，促請政府不要濫用緊急令讓傳媒噤聲。聲明又指，限制民眾接觸資訊只會令更多人參與示威，導致政局更不穩及暴力。泰國外國記者協會亦對政府審查傳媒深表憂慮，顯示政府對批評無動於衷。

警方周一要求廣播監管機構及數碼部門調查傳媒機構Voice TV、The Reporters、Prachathai及The Standard後，認為Voice TV的報道威脅國家安全，法院周二頒令要求該網站停止營運；該網目前仍可瀏覽。

法院周二亦批准19名被捕反對派人士保釋，但不包括在街頭示威被捕的示威者。為泰黨部分議員及法律團體則入稟法院，尋求撤銷緊急令，指命令不合法，又不排除會對總理帕拉育提告。