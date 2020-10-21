黎巴嫩回教徒男子因拒絕與女性握手　被拒入籍德國

一名在德國居住了多年的黎巴嫩裔男性回教徒，因為不肯與女性握手，而被拒絕入籍德國。

該名現年40歲的黎巴嫩醫生，曾在德國學醫，現在於診所擔任高級醫師。他在2002來到德國合法居留，並在2010年左右娶了一名敍利亞女子為妻，他曾應承過妻子不會碰其他女子的手。

醫生在2012年申請入籍德國獲取公民身份，為此他簽署了忠誠宣言擁護德國憲法和反對極端主義，並以最高分通過了入籍考試。不過，他在2015年德國領取入籍證書時，卻拒絕與負責的女性官員握手，該官員因此扣留了證書，並拒絕了醫生的入籍申請。

醫生為此曾向斯圖加特行政法院入稟，反對他被拒入籍的決定，但遭駁回，他其後向巴登-符騰堡州行政法院（VGH）上訴。至上周五（16日），VGH也駁回醫生的上訴。

VGH在裁決中稱，由於「原教旨主義的文化和價值觀」而拒絕握手的人，將婦女視為「性誘惑」，此舉也意味着「拒絕融入德國的生活條件」。VGH法官指出，握手在德國是一種常見的非言語問候和告別習慣，與參與方的性別無關，又指這種做法可以追溯到幾個世紀以前。

法官又指，握手也具有法律意義，象徵合同的訂立，並認為握手「深深植根於（德國）社會，文化和法律生活中，這塑造了我們共同生活的方式」，而任何因性別原因而拒絕握手的人都違反了德國憲法所規定的平等原則。此外，男子拒絕與女性握手的行為可能會助長回教原教旨主義，影響社會的男女關係。案中男子雖然也聲稱他自2018年起也不與男性握手，但法官認為這只是他的為爭取入籍的策略，並不影響法院的裁決。

VGH在上周六（17日）表示，鑑於此案的根本意義，案中男子可以向聯邦行政法院提出上訴。