俄轟炸機飛近阿拉斯加州　美F22攔截

美俄軍事關係持續緊張，美軍隱形戰機周一（19日）攔截飛近阿拉斯加州的俄軍戰略轟炸機及戰機，是今年第14宗在該空域發生的同類事件。與此同時，北極繼續是兩國角力場，美軍神盾艦重返巴倫支海執勤，俄軍則首次試射岸基反艦巡航導彈。

美國北美空防司令部周二（20日）表示，在E3空中預警機及KC135空中加油機的支援下，F22隱形戰機在阿拉斯加州附近空域，攔截俄軍兩架圖95戰略轟炸機及兩架蘇35戰機，並發現俄軍一架A50空中預警機，在離岸約55公里的阿拉斯加州防空識別區內飛行1.5小時。美軍指所有俄機全程在國際空域飛行，沒有侵犯美國領空。

俄羅斯國防部表示，轟炸機編隊當時按計劃在楚科奇海、博福特海、白令海及鄂霍次克海的中立水域上空，展開12小時的飛行任務，並獲空軍蘇35及海軍米格31戰機護航，也曾遇上美軍F22。國防部強調，軍機全程嚴格遵守使用空域的國際規定。

另一邊廂，美國海軍周二宣布，神盾驅逐艦羅斯號周一重返北冰洋的陸緣海巴倫支海執行任務，是繼今年5月及9月後，美軍驅逐艦再次在該海域活動。軍方稱，這展示部隊在全球任何地方行動的動態能力，以及美方對跨大西洋穩定及安全的承諾。

俄羅斯視北極為「後花園」及勢力範圍，面對美軍高調介入，俄羅斯國防部周二發放影片，顯示海軍北方艦隊首次在北極亞歷山大地島，利用堡壘岸基導彈系統發射一枚縞瑪瑙超音速反艦巡航導彈，成功擊中200公里外位於巴倫支海的海上目標。