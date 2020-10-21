新冠肺炎：全球上周破紀錄新增240萬人確診

世界衞生組織表示，全球上周錄得超過240萬宗新冠肺炎新症，是疫情至今的每周最高紀錄，同期再多3.6萬人病歿。歐洲形勢惡化，俄羅斯周三（21日）通報破紀錄單日317人病死，法國再多逾2萬人染疫，本周前累計病例勢破100萬宗。

世衞指美洲疫情是全球最嚴重，由本月12日至本月18日，該地區新增79.8萬人染病，累計超過1880萬人確診；同期亦新增1.6萬宗死亡個案，累計超過60萬人病歿。歐洲疫情方面，相比之前一周，當地上周確診病例急增25%，達92.7萬宗，累計超過800萬宗；過去一周合共逾8000人病死，累計病歿人數超過25.6萬宗。

法國上周有5天單日新症超過2萬宗，餘下2天各錄得超過3萬宗新症；當地周二（20日）再多797人因新冠肺炎入院，是4月初以來單日最大增幅。由於德國首都柏林過去7天每10萬人就有84.5人染病，遠高於全國平均值48.6宗，當地政府周二實施新規定，強制民眾在市場、排隊及10條主要購物街道時必須戴口罩。

德國南部巴伐利亞州貝希特斯加登蘭郡宣布，居民未來兩周除非有必要的理由外出，否則期間必須留在家中，成為自首波疫情以來，全國首個封城的地區。