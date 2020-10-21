新冠肺炎：維省漢疑二次感染　若屬實為澳洲首例

澳洲新冠肺炎疫情持續，維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）周三（21日）宣布，該省一名男子於7月首次感染新冠肺炎，至本月檢測再發現他帶有病毒，未知是因二次感染抑或排出已死亡的病毒導致，需進行DNA測序才能確定，專家小組則假設患者是二次感染，若屬實將是澳洲首宗二次感染病例。

安德魯斯表示，專家在仔細審視後認為尚未由足夠證據，表明這名病人出現排出病毒的情況，所以先假設他是二次感染，密切觀察以策萬全，又指長期存留人體或是這種病毒的特徵。昆士蘭大學分子生物科學學院的博士拉布津（Dr Larisa Labzin）表示，有必要通過比對前後兩次病毒的基因排列查明這宗病例的性質。

澳洲樂卓博大學流行病學助理教授瓦利（Hassan Vally）指，毋須太關注今次發現，因為感染某些病毒或會帶來終身免疫，但亦有病毒感染後僅有相對短期的免疫，如果新冠病毒屬於後者，對疫苗效用將產生明顯影響。

新冠肺炎復發病例極為罕有，在全球逾4000萬宗感染病例只發現6宗，出現在美國和香港等地，而大部分患者會對新冠病毒產生免疫，但尚未清楚免疫維持的時長和能力。