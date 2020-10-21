教廷3號人物孌童案　死敵疑匯款賄賂原告

有天主教教廷「第三號人物」之稱、梵蒂岡經濟秘書處前處長佩爾樞機（Cardinal George Pell），去年在澳洲被裁定性侵兒童罪名成立。其受審期間，有懷疑來自梵蒂岡的70萬澳元（約384萬港元）匯款送到澳洲。澳洲金融犯罪監管機構周三（21日）指，已將相關資料轉交警方，正調查是否涉及干預案件。

意大利傳媒近日報道，佩爾的勁敵、梵蒂岡第2號人物貝丘樞機（Angelo Becciu），在佩爾涉性侵兒童指控而在澳洲審訊期間，匯款到澳洲，可能是幫助對方的「敵人」、賄賂案中原告。貝丘的律師否認有關報道，佩爾案中原告聲稱對任何據稱由梵蒂岡匯至澳洲的款項毫不知情。

澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）周二（20日）向參議院委員會表示，已調查相關指控，並轉交澳洲聯邦警察及維多利亞省警方。

佩爾因性侵兩名唱詩班男童而入獄服刑13個月，今年4月獲澳洲高等法院判處無罪。他上月30日是自2017年以來首次回到羅馬，並在本月與教宗方濟各會面。其律師呼籲當局必須調查涉事的所有資金活動。而貝丘今年9月因捲入貪污及利益輸送醜聞遭解僱。