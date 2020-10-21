示威浪潮不斷　法院下令關學生組織網上平台

泰國反政府示威持續，法院勒令關閉學生組織「自由青年運動」（Free Youth Movement）的網上平台，警方亦指控58個匿名社交網帳戶煽動示威者搶掠。

早前有傳警方審查Voice TV、Prachatai.com、The Reporters、The Standard及「自由青年運動」的網上平台，指它們涉嫌散播危害國家安全的新聞。法院目前已先後勒令前總理他信家族持股的Voice TV及自由青年運動網上平台停止營運，政府周三會向法院提交封殺計劃。總理帕拉育聲言，政府會尊重新聞自由，同時會對傳播假新聞的人士採取法律行動，有責任保護國家及消除製造混亂的不良企圖。

警方表示，政府要求對數十個涉嫌煽動民眾於示威期間搶掠的社交網帳戶採取行動，部分Twitter用戶聲稱外國示威都有搶掠行為，又煽動民眾破壞政府及私人建築物以令示威升級。警方憂慮市民成為相關壞分子的工具，涉事帳戶不單違反緊急令，亦構成盜竊、搶劫等刑事罪名。

另外，警方周三再拘捕一名示威召集人，指他本月中涉侵害王后自由，控罪與早前向王室車隊舉三指手勢的社運人士奕格猜（Ekachai Hongkangwan）及學運領袖汶圭暖（Francis J. Bunkueanun Paothong）一樣。