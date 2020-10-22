中學教師遭斬首案　兩少年學生曾收錢替兇手點相

法國中學教師帕蒂早前在課堂展示被指褻瀆回教先知穆罕默德的《查理周刊》漫畫，之後在上周五（16日）在巴黎市郊被遭18歲車臣裔男子安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）用刀斬首殺害。法國檢察官周三（21日）指，有兩名未成年學生收了安佐羅夫的錢，將帕蒂「點相」，兩人將會被控合謀恐怖主義殺人罪。

檢察官里卡爾（Jean-Francois Ricard）說，安佐羅夫知道帕蒂的名字、學校名和校址，但認不出他。於是，安佐羅夫在上周五下午去到學校門外，拿出300至350歐元（2700至3200港元）報酬，叫學生幫他認人。最終，兩名分別14和15歲的學生，向安佐羅夫形容了帕蒂的外貌，並和他一起守候超過兩小時，等待帕蒂步出學校。

里卡爾稱，安佐羅夫當時告訴兩名少年，他是要羞辱和痛打帕蒂，並且要他就展示該漫畫道歉，但最終安佐羅夫在校外將帕蒂當街斬首，他不久後也被警員開槍擊斃。里卡爾說，該兩名少年學生將與另外5名涉案人士，被控合謀恐怖主義殺人罪。