瑞典指華為威脅安全　華大使斥無事實根據

瑞典周二（20日）宣布禁止中國科技巨企華為及中興通訊參與當地5G建設，中國駐瑞典大使桂從友周三（21日）接受當地電視台訪問時重申，所謂華為給瑞典造成「安全威脅」毫無事實根據，又呼籲瑞典政府立即糾正錯誤做法。

桂從友表示，華為和中興等中國企業在瑞典經營多年，一直嚴格遵守當地法律法規。瑞方這次決定是濫用「國家安全」概念，動用行政手段和國家力量排斥、打壓特定中方企業，違反市場經濟和自由競爭原則。

他指華為早向瑞典政府提出，如對方擔心存在「安全威脅」，雙方可簽署「無後門」協議。但現在瑞方既拿不出事實根據，又不願跟華為簽署協議，卻斷然把華為等中方企業排除在瑞典5G建設之外，中方堅決反對。

就中國外交部表示，假如瑞典不改變做法，將承擔相應的後果，電視台問及具體指甚麼。桂從友指出，開放不可能是單方面的，應該是相互的。中方希望瑞方政府為中方企業合法經營提供自由開放、公平公正和非歧視性的環境，正如瑞典政府和企業都一直希望中方進一步開放市場。因此，中方希望與瑞典相向而行，採取積極的態度。他強調，這不應被理解為中方對瑞典的威脅，而是向瑞典政府表達良好積極的願望。