人權報告斥軍方濫殺和平示威者　事先拆閉路電視

尼日利亞反警暴示威持續近2周，其中拉各斯州周二（20日）有士兵掃射示威者，至今56人在示威中喪命。國際特赦組織周三（21日）發表報告，稱士兵周二兩場大型和平集會中掃射，致12名示威者死亡，明顯是違反人權及不顧後果地殺人。組織要求立即展開調查，將疑犯繩之於法。

報告引述目擊者、影片及醫院報告，指安全部隊當時沒有在開槍前向示威者發出警告。國際特赦組織在槍擊事件前接獲報告，現場的閉路電視已被政府官員移除及中斷供電，以防錄得有關證據。

尼日利亞分部總監奥吉霍（Osai Ojigho）譴責軍方向和平示威者開槍，是違反人們生存及擁有尊嚴、言論自由及和平集會的權利。他又批評士兵的行為是法外處決，並只有殺人而不用負責這個目的。拉各斯州長奧盧（Babajide Sanwo-Olu）則稱只有25人受傷，另有一人頭部重創死亡；而政府暫未回應國際特赦組織的指控。

雖然奧盧下令宵禁，惟周三晚仍有年輕示威者在街頭聚集，現場再度傳出槍聲，人們爭相走避。警方向示威群眾發射催淚彈，另有兩間私營電視台受不明人士襲擊，需要短暫中斷現場直播。