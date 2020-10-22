新冠肺炎：日擬豁免超短期商務旅客隔離　料包括陸台

雖然新冠疫情未息，但日本擬進一步放寬入境限制。日媒周四（22日）引述政府消息人士報道，政府計劃有條件允許約30個國家和地區的商務旅客，若入境日本少於72小時可豁免14天隔離，料包括中國大陸、台灣、南韓等地，疫情嚴峻的美國亦在考慮之列，最快將於下月開始。

報道指，日本政府考慮向訪日旅客較多的30個國家和地區，放寬「超短期逗留」的商務旅客入境限制，不需要在酒店或固定地點隔離檢疫。條件是入境時必須接受新冠病毒檢測，入境後不准乘搭公共交通工具、避免前往可能人流密集的地方，往來的地點只限與工作有關，並要事先提交逗留地點等活動計劃書。

據報，放寬對象包括中國大陸、台灣、南韓等疫情受控的國家和地區，但疫情嚴峻的美國、印度等亦在考慮之列。日本政府仍在研究放寬入境的地方及條件，將考慮各國疫情再作最終決定。成田、羽田、關西三個國際機場目前每天可進行1萬人次檢測，當局考慮擴大檢測能力至每天2萬人次，應對新的放寬入境措施。

日本至今已與新加坡、南韓及越南達成協議，同意互相重啟短期逗留的商務往來，出差約一個月的人士可有條件地豁免14天隔離。日本亦與台灣、泰國、越南等10個國家和地區協定，開放讓中長期逗留的駐地人員入境，但仍需要接受14天隔離。