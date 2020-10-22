辦公室掛中俄領袖照　美軍司令：謹記核威脅

美國戰略司令部司令理查德海軍上將周三（21日）發表演說，談論美國現時面對的核威脅，指中國及俄羅斯逼使美方重新思考戰略威懾的方式，更稱在辦公室展示中、俄、伊朗、北韓的領導人照片，時刻提醒自己集中應對這些威脅。

理查德當天在美國智庫戰略與國際研究中心核安全視像會議發表演說，表示要求戰略司令部修改美國21世紀戰略威懾理論時，考慮敵人的決策演算與行為、辨別威脅指標或可標示潛在行為的狀況，因此司令部「徹底評估」全球威脅。他估計，俄羅斯的核武現代化計劃已接近75%完成，同時推動發展常規武器。

理查德形容中國是持續增長的威脅，並認為該國的核力量到了2030年時可與美國匹敵。他指中國發展核武的速度，比美方認為的還要快；又稱中方對精密指揮與控制能力的投資、持續建立三位一體核力量，與對外宣稱只需小量核武維持威懾有出入，但表明中美俄之間的大國競爭，並不等於衝突或邁向戰爭。

此外，理查德披露在辦公室的牆上，寫有「今天不行」（Not Today）的字句，下方則展示中國、俄羅斯、北韓、伊朗的領導人照片。他解釋，此舉是持續提醒自己，美軍戰略部隊必須準備好接受檢查，同時專注集中處理面對的威脅。

與此同時，美國戰略司令部周一（19日）起展開年度「全球雷霆」核指揮與控制演習，重點透過逼真的訓練活動，確保及改善核戰備狀態及戰略威懾能力。