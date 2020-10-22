香港海關再破上海仔毒品案　首次在汽車引擎蓋發現千萬冰毒

執法部門繼續狙擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，910日內破獲49宗涉及和勝和毒品案，香港海關周三（21日）在香港國際機場偵破首宗利用汽車引擎蓋販毒案件，並檢獲約1000萬港元懷疑冰毒，路線從泰國經香港轉運到澳洲。

海關周四（22日）指，昨在香港空運貨站檢查2批從泰國經香港轉運到澳洲、並報稱為汽車引擎蓋的空運貨物，經初步檢查後懷疑該批載有4個汽車引擎蓋的貨物藏有違禁品，遂拆開它們作進一步檢查，檢獲約17.6公斤懷疑冰毒，市值約1000萬港元，案件仍在調查中。

案中檢獲的懷疑冰毒共分成219包，以膠紙貼在引擎蓋面層和底層間的暗格內，強調是次為海關首次發現販毒分子利用汽車引擎蓋作掩飾犯案，並採取迂迴路線，企圖逃避執法人員的偵查。

海關又指，販毒集團犯案手法層出不窮，會繼續透過風險評估、情報分析，以及國際合作，致力打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

「上海仔」自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除「上海仔」走佬後，瘋狂出貨。