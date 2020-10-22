疑因飛機上不夠座位　澳洲特種部隊射殺戰俘

澳洲傳媒周三（21日）報道，一名曾在阿富汗參戰的美軍機組人員爆料，澳洲特種部隊早年在執勤期間曾射殺一名已經投降並被綁住的戰俘，而理由居然是「飛機上沒座位」。澳洲國防部表示正在調查此事件，拒絕發表評論。

據報道，爆料人化名為喬什，來自美國海軍陸戰隊的第469海上輕型攻擊直升機中隊（HMLA-469），該部隊曾與澳洲特戰部隊第二突擊團、美國禁毒署開展過聯合行動，打擊恐怖組織籌措資金的販毒活動。

事發於2012年，喬什曾跟隨機組為澳軍第二突擊團提供空中支援和火力掩護，在該行動中，第二突擊團的士兵很快就俘虜了7名戰俘，正準備按原計劃搭乘美軍的直升機撤離。但喬什的機組向澳軍士兵指，算上美澳軍士兵和武器，飛機上只剩下6個空位，裝不下7名戰俘。據喬什口述，飛行員曾通知澳軍士兵︰「人太多了，載不下那麽多乘客。」

之後，喬什和機組成員聽到了一聲疑似槍響的聲音，隨後澳軍回覆他們：「好了，現在就只有6人了。」按照報道中喬什的口述，澳軍士兵很可能在登機前槍殺了一名戰俘，而從報道看，美澳兩軍的行動人員都清楚這一情況，但卻極有默契地裝作沒事發生。截至目前還沒有任何信息能說明澳軍涉嫌槍殺的是什麽人、以及他們當時的判斷標準是甚麽。

此外，喬什還提到，據他在前線的經驗，澳軍在行動中表現得極為好戰，他稱那些人似乎很喜歡開槍。