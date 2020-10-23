N號房主謀「博士」落淚訴悔意　控方求處無期徒刑

南韓今年初爆出N號房性虐影片群組事件，其中最受矚目、綽號「博士」的主謀趙主彬因涉嫌製作、散布性剝削照片、影片，遭控方求處無期徒刑，他周四（22日）在法庭上淚訴悔意，表示願為犯行負責。

韓媒報道，控方今天對趙主彬求處無期徒刑，並強制配戴可追蹤所在位置的電子腳鐐45年；對其他4名成年共犯各求處10到15年有期徒刑，對未成年的共犯李某則求處10年徒刑、刑滿5年可申請假釋。

此案受害人透過律師提出的請願書表示，希望能嚴懲趙主彬。一名被害人對於趙主彬先前公開的反省文表示，「看了只能苦笑」，認為只有反省根本不足以彌補他犯下的過錯。也有受害人說，應該要對趙主彬或其他共犯都處以2000年徒刑，才能作為典範，有效遏止社會上再出現這類惡行。

N號房案的相關疑犯利用通訊軟體匿名聊天室功能，以竊取受害人個人資料等方式，脅迫受害人拍攝性剝削影片，並在互聯網上散布、販賣，受害人中甚至不乏未成年少女、兒童。對此，趙主彬的辯護律師主張，應要考慮誘發這類犯罪的社會現狀，不能將環境影響的責任都加諸趙主彬身上；又指即使重判此案被告，往後還是會有以類似犯罪獲利的人出現，也會慢慢找出不同方式犯案。

趙主彬在最後陳述時流淚表示，他在犯罪時並未考慮到人性尊嚴，無法辯護或迴避自己犯下的過錯，「應該要負起責任，真心反省並贖罪也是理所當然」，「壞人趙主彬的人生已經結束了」。趙主彬的父親也在接受媒體訪問時多次鞠躬，表示「兒子引發社會爭議，還對各位被害人造成莫大傷害，作為父親真心為此請罪」。

其他被告大多都像趙主彬一樣，對自己犯下的罪行表達悔意，只有其中一名共犯姜某（譯音）說，他會盡全力永遠離開這個國家，「身為這個充滿獨裁、剝削、欺瞞的大韓民國國民，我感到很羞恥」。此案將在11月26日開庭正式宣布判決。