北約宣布在德國增設太空中心　支援成員國軍事行動

北約周四（22日）宣布將在德國增設太空中心，從太空為北約軍事行動提供支援，並協調北約成員國的太空活動。

北約周四舉行網上防長會議，會後北約秘書長斯托爾滕貝格向傳媒表示，成員國防長一致同意在德國拉姆施泰因空軍基地增設太空中心。

斯托爾滕貝格稱太空中心將從太空為北約軍事行動提供支援，如提供通訊、衞星圖片等，同時太空中心將協調北約成員國的太空活動，通過共享信息防範潛在威脅，保護成員國的在太空的系統。

在傳媒的追問下，斯托爾滕貝格也沒有透露更多詳情，如太空中心何時運作、組織架構、人員編製等，僅強調太空中心將在導航、軍事通訊、數據傳送等多方面為北約地面行動提供有力支援，並會逐步擴大規模。

去年12月的北約倫敦峰會前夕，北約明示除海、陸、空和網絡空間，太空已成新的作戰領域，對北約防禦、威懾乃至搜集情報、導彈預警等至關重要，又稱北約無意在太空部署武器，其太空政策將完全符合國際法。

除增設太空中心，據報北約還有意成立一個研究太空軍事戰略的「卓越中心」；為此，德國和法國都積極做工夫，希望吸引中心落戶，一些德國企業更敦促政府積極展示德國太空的技術實力，增加與法國競爭的籌碼。