法庭裁定因胎兒缺陷墮胎屬違憲　數百人上街抗議

波蘭憲法法庭周四（22日）裁定，因胎兒缺陷而墮胎屬違憲，意味目前合法墮胎理由僅剩涉及強姦、亂倫、母親健康或生命受威脅，當地女性將更難取得合法中止懷孕服務。首都華沙當晚有數百人上街抗議裁決，示威者向警方扔擲石頭並試圖衝破防線，警察以胡椒噴霧和武力驅散民眾。

憲法法庭13名法官中，只有2人不支持上述裁決。憲法法庭主席普日文布斯卡（Julia Przylebska）表示，把優生合法化的行為與憲法不符，不能以胎兒健康決定其出生資格。華沙的示威者遊行至執政黨「法律與公義黨」黨魁雅羅斯瓦夫‧卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）的府邸，有人手持蠟燭和寫着「折磨」的標語；另在克拉科夫市、羅茲市、什切青市亦有小規模示威，多數人都有遵守防疫限制佩戴口罩。示威者在周五（23日）凌晨散去，但呼籲下一晚繼續集會抗議。

歐盟委員會人權事務專員批評，有關裁決刪除波蘭幾乎所有合法墮胎的權利，違反人權，形容是對女權來說悲傷的一天。亦有女權組織表示，裁決將摧毀當地很多女性和家庭的生活，尤其對於窮人而言。法律與公義黨自從5年前上台後，承諾維持該國的天主教傳統，持續收緊墮胎法例，導致每年約有8萬至12萬波蘭婦女，到國外尋求墮胎服務。