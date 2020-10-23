新冠肺炎：歐洲日增20萬確診　較10天前翻倍

歐洲的新冠肺炎疫情持續升溫，周四（22日）錄得20萬宗新增確診病例，增幅較10天前上升逾一倍。多個南歐國家當日均錄得本周單日新增最多病例紀錄，其中意大利有逾百華人染疫。

歐洲在本月12日首次錄得單日新增破10萬宗病例，意大利、奧地利、克羅地亞、斯洛文尼亞及波斯尼亞周四均錄得單日確診的最高紀錄。德國當日新增個案首次突破10萬，荷蘭亦錄得逾9000宗的新紀錄。直至目前，歐洲的確診個案佔了全球的19%，死亡個案則佔全球的22%。

意大利疫情有反彈迹象，當地華僑在3月發起的「網上方艙醫院」接獲大量求助留言後，提供網上諮詢及派送中藥服務。羅馬華助中心指，自疫情反彈以來羅馬有6名華僑染疫，他們大多從事與人接觸較多的服務行業，包括餐館侍應、店員及美容理髮師等。中心並指，當地20多家華人社團建立抗疫應急救援中心，協助當地政府為華人社區做好防疫工作，而華人亦自覺縮短商店營業時間、減少聚會聚餐等。

西班牙成為首個突破100萬宗確診個案的西歐國家後，周四再新增20,986宗病例，累計34,521人病歿。衞生部長伊拉（Salvador Illa）表示，與多個地方政府健康部門首長視像會議後，就是否實施宵禁意見分歧。惟巴倫西亞自治區主席普伊赫（Ximo Puig）表明，會刻不容緩採取任何必需措施，以免疫情惡化，計劃立法實施宵禁至下月19日。