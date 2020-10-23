日方冀加入形成「六眼聯盟」　籲國際合作制華

日本行政改革大臣河野太郎周五（23日）在東京，出席美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）偕日本經濟新聞合辦的美日研討會。他表示，日方希望與國際情報分享聯盟「五眼聯盟」加強合作，將來變成「六眼聯盟」，強調國際應合作應對來自中國的威脅。

河野太郎表示，新冠疫情爆發後，世界加劇分裂成民主和獨裁主義兩個陣營，日本將擴大與美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭組成的五眼聯盟合作，並加強日美同盟關係。他提到，中國軍力日益強大，在過去30年的軍事開支急升44倍，戰機、潛艦等的數量差距與日本愈拉愈大；又指從香港的情況可見，中國試圖單方面以力量改變現狀，國際社會應團結思考如何應對。

河野又批評，北韓仍繼續試射短程彈道導彈，顯然違反聯合國安理會的決議，朝方企圖透過開發導彈獲得新力量，對國際社會構成威脅。有份參與該視像研討會的美國前助理國務卿坎貝爾則指出，外界用「新冷戰」形容目前的美中關係並不妥當，因兩國是互相競爭與協調並存。美國副國務卿斯坦伯格亦認同，以「新冷戰」形容兩國關係非常危險。