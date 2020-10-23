蓬佩奧將訪斯里蘭卡　美籲擺脫華影響

美國國務卿蓬佩奧出訪斯里蘭卡前夕，國務院高級官員周四（22日）指斯里蘭卡是時候擺脫中國對國內經濟的影響，並認真考慮美方提出的經濟發展方案。

被問到對斯里蘭卡與中國關係日趨密切有何看法時，國務院南亞和中亞事務局副助理國務卿湯普森（Dean Thompson）警告，斯里蘭卡政府應考慮清楚應與那個國家建立經濟夥伴關係。

湯普森表示，為強化兩國長久以來的合作關係，以及鞏固兩國對區內的長遠承諾，斯里蘭卡應重新審視美方所提出的透明且可持續的經濟發展方案，而不是那些不公平、不透明的做法。湯普森並指，斯里蘭卡需作出「艱難但必要的抉擇」，以確保經濟獨立及長久繁榮。

雖然湯普森沒直接點名中國，但外界認為他所指的外國影響是指中國，後者藉「一帶一路倡議」進軍南亞，為全球數十個國家的基建提供融資。2017年，斯里蘭卡將由中國融資的漢班托塔港和附近土地租借予中國99年。

中國外交部發言人趙立堅周五（23日）在記者會上回應，指中國與斯里蘭卡是傳統友好鄰邦，中方將與斯方共同拓展及深化兩國戰略合作夥伴關係。趙立堅認為，國家無論大小，都有基於本國利益自主發展對外關係的權利，任何通過施壓脅迫，阻止各國開展正常交往合作的企圖都不可能得逞。