39歲冒險家10年圓夢　爬遍七大洲最高峰創紀錄

澳洲一名39歲冒險家以超過10年的時間，攀遍七大洲的最高峰和最高火山，不但成為該項目最年輕的世界紀錄保持者，更成為在最高海拔湖泊划皮艇及游泳的第一人。

澳媒周四（22日）報道，現職勵志演說家的布爾（Daniel Bull）從小夢想攀登世界高峰，為此他經歷過多年的艱苦訓練，並設下打破世界紀錄的目標，最終花了逾十年時間，於前年37歲時完成目標。他指攀登高峰一切都要靠自己，稍有差池便麻煩。

布爾表示，要登上各大洲的最高峰各有困難，對勇闖南極洲之旅印象尤其深刻，因為全程與世隔絕。此外，他對能成為首名登上南極洲最高的西德利火山（Mount Sidley）的澳洲人感到自豪。

除了登山世績，布爾亦擁有首名在最高海拔湖泊划皮艇及游泳的世界紀錄。2018年他曾兩度登上位於智利的全球最高火山奧霍斯-德爾薩拉多山（Ojos del Salado），並在山頂水溫只有攝氏零下2度的湖泊中划皮艇和游泳。醫生事前表明此舉或令他凍死，但他毫不畏懼，更視之為頂尖運動員高強度訓練後的冰浴。

布爾表示，一直抱持能突破自身極限的願望、探索未知的思維，讓他可以無懼寒冷投入挑戰。