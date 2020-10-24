奪島軍演前夕熱身　美日西太平洋訓練

美國與日本下周一（26日）舉行包括奪島作戰在內的聯合軍事演習，兩國部隊近日為此熱身。日本航空自衞隊F35A隱形戰機在西太平洋，與駐日的美國海軍兩棲攻擊艦美利堅號展開聯合訓練，以提高兩國的共同應對能力和部隊技能。

美國海軍與日本航空自衞隊周五（23日）表示，美利堅號與兩架F35A周二（20日）展開有關整合防空行動的戰術訓練，目的是提高雙方的戰術熟練度、殺傷力及互操作性；在訓練期間，雙方透過運用指揮及控制能力，在防空及制海方面出動F35A。這也是日本航空自衞隊F35A成軍後，首次與美國海軍聯合訓練。

美國海軍表示，美日同盟是印太地區穩定及安全的基礎，形容日本自衞隊是美軍眾多夥伴中能力最好的一個；又指美利堅號是第5代兩棲攻擊艦，與屬於第5代戰機的F35A聯合行動，可充分利用對方最先進的性能。日本航空自衞隊則指，與其他軍種部隊的訓練，對改善互操作性及聯合行動的能力是必不可少。

美日「利劍」聯合演習本月26日至下月5日舉行，動員4.6萬兵力，演練項目包括日本自衞隊水陸機動團與美國海軍陸戰隊，在東海無人島模擬奪島兩棲作戰。