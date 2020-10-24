陸使館發信批印媒專訪台外長　主播反擊斥雙重標準

台灣的外交部長吳釗燮周三（21日）接受印度Zee News電視台旗下WION國際頻道專訪，引起大陸不滿，駐印度大使館周五（23日）致函該媒體，要求對方遵守「一個中國」的原則。Zee News反斥大陸試圖對印媒報道下指導棋，負責專訪的主持人亦批評大陸雙重標準。

大陸駐印度大使館周五向WION致函，要求對方遵守「一個中國」的原則，不可稱台灣為國家；又強烈抗議該媒體無視印度政府的長期立場，為台灣民進黨當局的分裂活動提供平台。印度外交部發言人回應稱，在印度的自由媒體可報道認為合適的議題。吳釗燮亦發文稱，台灣絕不容許被噤聲。

Zee News及旗下WION等頻道也不滿大陸駐印度大使館的舉措，批評陸方不斷施壓及試圖影響印媒的報道方向，粗暴干涉印度新聞自由，又不斷威脅台灣；更聲稱大陸「入侵」印度領土，在東海、台海和南海擴張軍事活動。

負責專訪吳釗燮的WION主持人沙瑪（Palki Sharma）發文，刊出大陸駐印度大使館的警告信；並提到印巴有主權爭議的克什米爾、中印有主權爭議的拉達克及藏南地區，質問陸方有沒有遵守「一個印度」原則，強調尊重主權是雙向之路。