男子向示威者表明撐王室　泰王罕有親自感謝

泰國反政府示威者向總理帕拉育發出的下台最後通牒屆滿前夕，泰王佛齊拉隆功周五（23日）晚上會見大王宮外的支持者，期間親自感謝一名曾向示威者高舉已故泰王蒲眉蓬肖像的男子，稱讚對方非常勇敢及做得好。此舉被視為泰王在這場政局危機爆發至今最明確的表態，保王派表示深受感動，示威者批評他是問題的核心。

數千名王室支持者當晚在曼谷的大王宮外聚集，泰王佛齊拉隆功與王后素提達其後現身。素提達在人群中認出男子提迪瓦德（Thitiwat Tanagaroon），告知泰王對方是那位周二（20日）在商場外，向示威者高舉蒲眉蓬及王太后詩麗吉肖像的男子。二人走向提迪瓦德，素提達說「你獲得我的支持，非常感謝你」；泰王則稱：「非常勇敢，非常勇敢，非常好，感謝你。」他更罕有把右手，放在提迪瓦德的左肩上。

提迪瓦德獲泰王親自道謝後顯得激動，並回答道：「國王萬歲，這對我來說是非常大的榮幸。」在場民眾目擊此事後，高呼「繼續鬥爭，陛下」，有人更見到素提達展示勝利手勢。提迪瓦德用手機拍攝整個過程及在社交網上載片段，表示這是人生中最美好的時刻，形容自己獲得泰王及王后讚賞後「暈倒」。泰國傳媒報道，提迪瓦德當日向示威者高舉蒲眉蓬肖像，旨在展示與國內其他王室支持者是團結一致。

王室支持者領袖瓦龍表示，泰王感謝支持者的舉動令他們非常感動，反映王室制度與人民關係非常密切。傾向不強調爭取王室改革的反政府示威領袖達德布指，泰王作出如此明確的表態是非常勇敢及非常好；另一示威領袖比耶拉則表示：「國王沒有凌駕在政治問題之上，反而經常位於問題的核心。」曼谷瑪希敦大學講師布坎南（James Buchanan）認為，泰王表明他承認示威對其權力的挑戰，但並不會退讓。