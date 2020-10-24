韓增至48人接種流感疫苗後死亡　台出現51宗不良反應

南韓接連出現接種流感疫苗後死亡的個案，至周六（24日）已增至48死，其中包括台灣也有使用的法國賽諾菲（Sanofi）流感疫苗，引起台灣輿論關注。台灣的衞福部疾管署周六通報，全台截至周五（23日）已接種400多萬劑流感疫苗，共出現51宗不良反應事件，有12宗較嚴重，惟現時未知是否與疫苗有關。

台疾管署發言人莊人祥指出，其中12宗屬於嚴重不良反應的個案，包括出現心肌炎、蜂窩性族組織炎、休克、呼吸困難等，其餘39宗則出現頭暈、頭痛、紅疹、紅腫、發燒等症狀。所有不良反應個案中，賽諾菲疫苗佔12宗，其中一宗為嚴重不良反應，接種者出現心肌炎。

莊人祥強調，嚴重不良反應不一定和接種疫苗有關，可能只是兩者發生時間剛好相近；疾管署及食藥署各自有不良反應通報管道，均會轉到「全國藥物不良反應通報中心」，每周由獨立專家團隊評估，了解嚴重及非嚴重不良反應分布。根據該中心最新結論，台灣流感疫苗至今沒出現異常警戒情況。

另在周六傳出台北市教育局僅準備21萬劑流感疫苗，即使挪用為教師預留的1萬劑疫苗，也未能為全部學生接種。莊人祥指出，當局事前已了解有多少學生有接種意願，或因為有意接種的人數突然大增，才出現上述情況，地方衞生局將持續調配手上的疫苗數量。

南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬周六表示，已完成的20個驗屍結果中，沒有發現死亡個案與接種流感疫苗有關，故免費接種計劃仍會繼續。她指，今年已接種流感疫苗的南韓民眾中，有1154人出現副作用，當局正密切監察任何可能的原因，並繼續與專家合作確定死因。