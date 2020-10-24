克里米亞青銅時代頭骨出土　曾接受開顱手術

頭骨有曾接受開顱手術的痕迹。

俄羅斯科學院考古研究所周四（22日）表示，在克里米亞出土一個歷史可追溯到青銅器時代的人類頭骨。專家經電腦掃描比對後，發現這頭骨有曾接受開顱手術的痕迹，藉此推斷人類早在5000年前已擁有外科手術技術。

考古學家2017年在克里米亞半島東部利戈夫斯科（Lgovskoye）一個興建高速公路的地盤，發現一個約5000年前斯基泰（Scythians）文明時期墓穴，並出土一具20多歲的男性骨架及兩個燧石箭頭陪葬品。骨架呈稍向左傾平躺姿勢，頭部附近和頭骨上有大塊紅色顏料碎片。

專家以3D圖像掃描後發現，頭骨上有長140毫米及寬125毫米的鑽孔痕迹。根據骨骼位置判斷，男子當時曾接受開腦手術，可惜失敗死亡。人類學家多布羅沃爾基婭（Maria Dobrovolskaya）指出，遠古時代的顱骨穿孔手術成功機率非常高，但這男子較不幸。

石器時代考古學家烏斯片斯基婭（Olesya Uspenskaya）則指，頭骨上有細長線性等3種類型的痕迹，顯示負責手術的醫生曾用了不同種類的石製專業手術工具。

專家認為，古人透過開顱手術緩解病患的嚴重頭痛或治療癲癇等，術中會使用大麻及迷幻蘑菇麻醉，甚至是以宗教舞蹈來減輕痛楚。