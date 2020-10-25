三星會長李健熙逝世　終年78歲

南韓韓聯社周日（25日）報道，南韓三星集團會長李健熙當日於首爾江南區逸院洞的三星首爾醫院逝世，終年78歲。暫時未知死因。

李健熙生於1942年，在其父親李秉哲去世後掌管三星集團，在1987年成為集團第二任董事長。他於2014年5月在位於梨泰院的寓所因急性心肌梗塞暈倒，送到附近的醫院搶救後轉送至三星醫院進行心臟支架手術。

李健熙之後在深切治療部接受低溫治療，最大程度地減少對腦部及器官組織的損傷，其心臟功能回復正常並轉至普通病房繼續留醫，一直昏迷，但可以自主呼吸，對刺激、接觸、聲音有反應，醫生會在病房播放音樂，營造病人熟悉的環境，不時用輪椅推他到走廊透氣。

三星集團近年風波不斷，集團的實際掌舵人、李健熙的51歲獨子李在鎔於2017年底為繼承集團經營權曾賄賂前總統朴槿惠及其親信，最後他被判囚5年，第二年減刑至2年半，緩刑4年。今年5月，他又就繼承經營權被指存在違法行為，以及集團無工會經營方針等問題向國民道歉。他指公司在發展過程中未能堅守法律和道德底線、辜負國民期待，又承諾不會把公司的經營權交由子女繼承。

李健熙亦於2018年被指侵吞集團逾118億韓圜（約8200萬港元）資產，以三星高層名義開設銀行戶口，將資產隱藏在超過480個經紀帳戶，逃稅85億韓圜（約5900萬港元），以及涉嫌在2009年至2014年間挪用集團33億韓圜（約2266萬港元）資金翻新在首爾的豪宅。

今年7月的福布斯2020年南韓富豪榜中，李健熙位居榜首，以172億美元（約1341.6億港元）身家成為南韓首富，李在鎔則有67億美元（約522.6億港元），排第四。