運油輪疑遭劫持　對峙10小時英軍登船制服7難民

英國懷特島郡對出海域周日（25日）早上有一艘利比亞籍的運油輪疑遭劫持，對峙10小時後英國皇家海軍派武裝部隊人員登船，並出動軍方直升機及護衞艦戒備，在短短7分鐘內制服7名涉嫌威脅殺死船員的尼日利亞難民。

涉事的是利比亞註冊運油輪「Nave Andromeda」，它從尼日利亞出發，載有4.2萬噸原油，事發時正駛往英國南安普敦。油輪周日早上駛至英國班姆布利茲對出約10公里時，船長向英國警方求助，稱船上的難民威脅船員安危，部分人開始砸爛船上玻璃，船員於是逃到安全艙暫避。

警方接報後請求國防部及內政部授權派出武裝部隊人員登船救人，海岸防衞隊派出兩架直升機在油輪上空盤旋，並封鎖桑當（Sandown）南部5海里範圍。對峙10小時後，皇家海軍派16名武裝人員循海、空兩路登船，行動中派出4架軍用直升機支援，護衞艦里士滿號亦到場戒備。皇家海軍在短時間內控制油輪，制服多名尼日利亞難民，救出全部22名船員。

英軍起初視事件為懷疑劫船案，但船方後來聲稱這不是劫持事件，消息指船員知道船上有難民一段時間，但當油輪接近英國時，難民開始變暴力，又用言語威脅船員。