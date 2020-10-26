哈馬德機場現棄嬰　要求13名澳洲女乘客脫內褲檢查

卡塔爾哈馬德國際機場月初發現一個棄嬰後，機場要求一個由當地飛往澳洲悉尼的卡塔爾航空航班的女乘客落機，登上救護車逐一脫去內褲進行侵入性的檢查，查看是否有人有分娩過的痕迹，其中包括13名澳洲公民。澳洲外交部周一（26日）介入事件，外長佩恩批評這是嚴重冒犯的行徑，已向卡塔爾政府清晰交代澳洲立場。

哈馬德國際機場的職員於本月2日在候機室洗手間發現一名棄嬰，為追查嬰兒生母的身份，於是要求航班編號QR908的卡塔爾航空客機女乘客落機檢查，當中包括澳洲公民。有同機人士指，當局帶走機上所有女性，不分年齡，大部分人回來時情緒低落，有一名年輕女性更哭泣，人們都表現得難以置信。有女事主稱，她們被帶到停機坪的救護車內脫光衣服接受檢查，事前不知原因。

佩恩形容事件令人嚴重不安及冒犯，已向卡塔爾當局闡明澳方立場，會待對方提供更多資訊後再決定下一步行動。她透露，政府要向聯邦警察備案，沒有交代警方會採取甚麼行動。

卡塔爾航空未回應事件，哈馬德國際機場發言人指醫護人員關心棄嬰母親的健康，希望找出其下落，所以要求到過發現棄嬰範圍的人士協助。