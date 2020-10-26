要求頒緊急狀態令被拒　穆希丁面臨下台壓力

馬來西亞元首阿都拉周日（25日）拒絕總理穆希丁要求頒布緊急狀態令後，執政聯盟成員及反對派質疑穆希丁的公信力，令後者面臨巨大下台壓力。在周一（26日）經過一輪會議後，通訊部副部長兼巫統最高理事扎希迪透露，巫統仍支持穆希丁。

穆希丁本有意周一召開緊急會議，並通知各州州務大臣及首長，但隨後又將會議取消，僅保留內閣特別會議，相信是要商討接下來沒有頒布緊急狀態後的部署。巫統最高理事之一的博安認為，首相給予的勸告不獲元首接受，令首相的公信力蕩然無存，因此穆希丁應當辭職。惟同屬巫統最高理事的扎希迪則表明，巫統仍然支持穆希丁，並強調自己不認同博安的意見。

分析指，憲法約束元首應聆聽首相的勸喻，惟現時的情形卻截然不同，顯示穆希丁管治威信受挫，公信力蕩然無存。以上均讓外界覺得阿都拉根本得知，穆希丁志不在抗疫，而是處於政治考量，因此巫統及其他反對派都要求他辭任。

阿都拉妻子東姑阿茲莎周日晚在社交網發出照片，圖的左邊有一隻戴上皇冠的獅子；右邊則顯示其背後滿是傷痕，插滿弓箭及刀子，正在俯視着其他獅子；圖上方寫着「國王並非一出身便成王，而是造就出來的」，被網民指內容寓意深長。