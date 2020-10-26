菅義偉首次施政演說　倡2050年實現零碳排放

日本首相菅義偉周一（26日）在眾議院全體會議上，發表上任後首次施政演說，宣布日本將在2050年前實現溫室氣體零排放，以實現「綠色社會」目標。他表明在經濟方面將繼承前首相安倍晉三主張的「安倍經濟學」，致力發展可持續經濟。不過，安倍力主的修憲問題，菅義偉未提出時間表，只稱「最終做決定的是國民」。

菅義偉呼籲國民改變心態，將應對全球暖化的措施視為推動工業和社會經濟改革。他承諾加快研發下一代太陽能電池和碳回收等關鍵技術，保留核能並同時促進可再生能源最大化，改變日本對燃煤能源的長期依賴。日本此前目標是到2050年減排80%，專家指該國約40%的碳排放來自電力公司，目前未知實現溫室氣體零排放的具體方法。

內閣年內將制訂恢復旅遊需求的政策計劃，會盡力舉辦明年夏季的東京奧運會和殘奧會。對於重振受新冠肺炎重創的經濟，菅義偉表示明年上半年前將確保國內有足夠疫苗供應。他又會力爭實現在線診療永久化等，推動男性侍產假、實現不孕治療適用保險等改革，構築「為國民工作的內閣」新時代。

外交方面，菅義偉指出日本與中國、南韓的關係極重要，亦會維持日美同盟威懾力，繼承安倍政府路線，將北韓綁架日本人問題視為最重要課題，願意與北韓領袖金正恩會晤。

菅義偉演說未提及早前拒絕任命日本科學委員會會員的問題，預計反對派議員將在周一起舉行、為期41日的臨時國會中提問。