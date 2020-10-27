日本擬設金融特區　目標取代香港地位

麻生太郎指出，香港的國際金融機能大幅縮小。（Getty Images圖片）

日本財務大臣麻生太郎周二（27日）表示，關於日本政府目標設立的國際金融都市，有必要就此進行相關檢討，以吸引優秀人才到日本工作，並完善各種制度。

麻生太郎指出，受中國影響，香港的國際金融機能大幅縮小、正在持續削弱。關於在未來能取代香港金融機能的亞洲據點，他認為有必須轉移到一個徹底開放且運作透明的地點。另外，從亞洲都市與紐約、倫敦等的時差等觀點來看，他認為當前目光正朝向日本，而國際金融都市的設立對於活化日本市場確實有所助益。

報道指，日本首相菅義偉期盼能設立國際金融都市來替代香港，並有意推動措施完善稅制及相關制度，包括在金融行政上必要使用英文，並檢討居留資格等。

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