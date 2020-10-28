多國抗議馬克龍敵視回教　法促歐盟抗衡土耳其

土耳其有示威者手持侮辱馬克龍的肖像畫。（Getty Images圖片）

法國總統馬克龍打擊回教分離主義的言論，惹來回教世界抗議，發起抵制法國產品。法國外交部周二（27日）向身處一些回教國家的國民發出警告，建議他們採取額外安全措施。對於土耳其總統埃爾多安日前人身攻擊總統馬克龍，貿易部長里斯特（Franck Riester）則呼籲歐盟採取行動抗衡土耳其。

多個回教國家不滿馬克龍言論敵視其宗教，示威由中東蔓延至南亞。在巴基斯坦卡拉奇，大批示威者焚燒印有馬克龍頭像的橫額，呼籲民眾杯葛法國貨。至於孟加拉首都達卡，約4萬人參與由當地大型回教主義政黨舉辦的遊行，包括要求抵制法國貨、燒毀馬克龍肖像。

法國外交部向留在印尼、土耳其、孟加拉、伊拉克、毛里塔尼亞的國民發出安全建議，提醒他們小心行動、遠離示威者，批評示威者扭曲法國捍衞良心、言論和宗教自由的立場，又批評馬克龍言論遭到扭曲出於政治目的，要求立即停止毫無意義的抵制和攻擊。

另外，里斯特亦表示法國與歐洲團結一致，要求歐盟在下次峰會時對土耳其採取行動，以捍衞歐盟利益和價值。