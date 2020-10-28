首回應澳洲女乘客遭強制檢查　卡塔爾表示遺憾

卡塔爾哈馬德國際機場月初發現一名棄嬰後，要求飛澳洲悉尼航班上的女乘客落機，登上救護車逐一脫去內褲進行侵入性的檢查。澳洲外長佩恩周三（28日）確認，有13名澳洲公民受影響，來自10班不同航班。卡塔爾政府同日亦打破沉默，就事件表示遺憾。

卡塔爾政府在事件曝光3天後，首次回應。當局表示，對相關女乘客進行侵入性的檢查，是一個「緊急決定」的行動，以尋回棄嬰的母親，對任何旅客的人身自由因而受侵犯及痛苦表示遺憾。當局又指，棄嬰在機場一個垃圾桶內發現，被封在膠袋並埋在垃圾下，看來是一宗駭人聽聞的企圖謀殺，女嬰獲救後目前安全，正在多哈接受治療。

佩恩表示，仍在等待卡塔爾官員提交有關此事的詳細報告，料很快會收到。她透露，國會聽證會上確認有13名澳洲成年女性受影響；被問及是否只涉及一架飛悉尼客機時，她則指有10架客機。澳洲一名高級官員稱，卡塔爾正與澳洲及另外兩至三個國家協調處理事件。外交及貿易部秘書長孫芳安表示，當日有一名澳洲女外交官在涉事航班上，但未有遭搜查，回國後立即向當局報告事件。