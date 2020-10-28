新冠肺炎：墨爾本解封　湧現如節慶般人流

澳洲維多利亞省的新冠疫情緩和，不過周三（28日）出現的兩宗新病例及兩宗死亡個案，打破此前兩天零確診紀錄。首府墨爾本同日結束長達3個多月的嚴格封城令，各購物中心等場所，隨即湧現大量如節慶般的人流，令當局憂慮將出現第3波疫情，敦促民眾保持謹慎。

擁有500萬人口的墨爾本解封後，餐館和咖啡館等得以重開，家庭社交的限聚令亦放寬，允許同住的兩名成人帶同孩子探訪另一戶人家。墨爾本居民周二（27日）午夜已迫不及待湧向酒吧和商店慶祝，一時間停車場人滿為患。大型百貨超市凱瑪（Kmart）則排起人龍，爭相入店購物。有網民指摘凱瑪無視社交距離規則，行為自私。

墨爾本東南部的查德斯通商場，亦迎來如同拆禮物日水平的人流。經理懷特黑德（Michael Whitehead）表示已設置新冠病毒安全控制室，並設有熱成像技術攝像機偵測體溫異常，並鼓勵民眾本周進店。總理莫里森祝賀維省放寬限制及墨爾本解封，希望民眾享受戶外活動的同時要注意防疫安全。

另外，昆士蘭省伊普斯威奇一間污水處理廠的污水中檢測到新冠病毒，省衞生部門表示關注，惟強調居民可放心使用飲用水。澳洲累計約2.75萬人染疫，907人疫歿，人口第二多的維省死亡人數佔總數逾90%。