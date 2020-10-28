特殊理由拒服兵役者　能以社會服務代替

南韓實行的義務兵役制規定，所有身體健全男性年滿30歲前必須服至少18個月兵役，否則會面臨監禁。南韓政府周一（26日）起放寬刑罰措施，允許因宗教或道德原因而拒服兵役的國民，以擔任3年監獄管理人員取代判囚。有政界人士憂慮，放寬措施過於簡單，將導致年輕人逃避兵役。

首批受惠者是63名宗教團體「耶和華見證人」成員，他們身穿西裝抵達大田懲教所，將接受為期3周訓練，然後獲分派至全國各地監獄工作。他們要在監獄工作3年，為正常服兵役時間的2倍，但期間將與其他囚犯分開住及享有幾周年假等，與普通士兵相同待遇，亦不會留有犯罪紀錄。工作範圍包括為囚犯煮飯、打掃監獄和擔任獄醫助手等。

目前監獄服務是唯一選擇，預計當局會逐漸增加養老院工作或擔任消防員等更多公共服務選擇。南韓是少數實行強制服兵役政策的國家之一，逃避兵役者會被定罪及判囚，成為社會恥辱，服刑後很難找到工作。

自1949年以來，至少40萬人拒服兵役，當中大多數是耶和華見證人成員。最高法院2018年裁定，宗教和道德原則是反對服兵役的正當理由，政府應為他們提供不涉用槍和武器的額外服務選擇，同時數百名拒服兵役者獲撤銷指控。