文在寅發表施政演說　稱將強大國防力量

南韓總統文在寅周三（28日）在國會發表施政演說，除了指出政府已編製555.8萬億韓圜（約3.8萬億港元）的2021年度預算案，亦提到最近南北韓對話中斷、南韓公務員遭朝方擊斃等事件，強調政府將強大國防力量及完善戰鬥能力，力促朝鮮半島無核化的永久和平進程。

文在寅表示，將力推旨在克服當前危機的「韓版新政」，推出一系列經濟扶持措施、維持和創造工作崗位，做到平衡防疫和經濟發展。當局未來將加大支援核心材料、零部件、設備產業，並完善民生、醫療、居住、教育4大社會安全網。

文在寅指出，南北韓對話中斷令國民深感憂慮，足證實現和平的重要性。政府將盡責查明真相，在強大國防力量基礎上嘗試與朝方對話，並加大對智慧軍隊的投資力度，完善戰鬥能力應對全方位安全威脅，希望兩韓及國際社會可基於互信通過對話跨越障礙促進半島和東北亞和平。

文在寅演說中又提出，將在2050年前實現國內溫室氣體零排放，與日本首相菅義偉早前宣布的的目標相同。南韓約40%電力來自煤炭，而可再生能源只佔不到6%。