大堡礁現500米高珊瑚礁　比紐約帝國大廈更高

澳洲大堡礁的珊瑚白化問題日益嚴重，不過美國加州施密特海洋研究所周二（27日）公布，在大堡礁北端發現一塊500多米高的珊瑚礁，比美國紐約著名地標帝國大廈，及馬來西亞吉隆坡地標雙子塔更高。今次是逾120年來在大堡礁發現的首個大型獨立珊瑚礁。

科研人員在為期12個月的探險船活動中，上周二（20日）繪製大堡礁北部海床地圖時，在距昆士蘭省約克角半島約130公里的海域，發現這個刃狀獨立珊瑚礁。由水下機械人「施巴斯坦（SuBastian）」攝得畫面可見，珊瑚礁呈葉片狀，寬1,500米，最高處僅比海面低40米。上部沒很多硬珊瑚，但海扇等軟珊瑚數量極多，亦是大量珊瑚礁魚的家園，表明該處富含強洋流和深水上升流攜帶的營養物質。

探險主要研究員、詹姆斯庫克大學的ARC珊瑚礁卓越研究中心的（Tom Bridge）表示，今次發現的珊瑚礁之前不為人知，凸顯出人類對海洋很多部分所知甚少。大堡礁佔地34萬平方公里，其中只有6%或7%是典型淺水珊瑚礁，過往發現的7個大型獨立珊瑚礁與今次發現的獨立珊瑚礁相連。