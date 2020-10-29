日揆：福島核污水排放計劃正敲定最後細節　適當時候作決定

日本首相菅義偉周三（28日）表示，政府正就排放福島第一核電站核污水的計劃敲定最後細節，會在適當時候作決定。

三一一東日本大地震發生9年多，日本政府迄今尚未清楚表明會如何處理福島第一核電站積存的超過120萬噸核污水。日媒在本月中曾引述消息指，日本政府決定將核污水排入大海。

菅義偉周三向國會表示，政府不可以一直拖延而不對處理污水的計劃作決定，又指出核電站儲存核污水的空間已愈來愈少，政府會根據以往的討論和專家意見，繼續深化討論，在適當時候負責任地作出決定。

日本一個政府小組曾在2月提交報告，指將核污水排入大海是最現實的做法，福島第一核電站的營運商東京電力則聲稱，除了氚以外的所有放射性物質都可以在排放前先從核污水移除，又指氚「很大程度上是無害的」。東電又指，儲存核污水的空間會在2022年爆滿，污水的儲存缸也會阻礙廢爐的過程。

菅義偉未有給出處置核污水決定的時間表，外界相信可能會在數星期至數月內做決定；而實際排放污水可能要再過約兩年才開始，因為東電需要設立排放設施，並要得到日本原子能管制委員會授權；而受控制地將核污水排放，可能要歷時數十年。