新冠肺炎：第二波疫情超預期　馬克龍宣布周五第二度封城

法國總統馬克龍周三（28日）宣布，由於第二波新冠肺炎疫情發展超出預期，因此全國將於周五（30日）凌晨零時第二度封城，至少持續至12月1日，但學校不會關閉，要出門的民眾需要出示證明。

馬克龍稱，必須採取進一步措施以遏止病毒傳播，他在電視講話中表示：「我決定從30日開始再度封城，以阻止病毒。全國都在範圍內，除了海外屬地會有些許調整。學校會繼續上課，工作繼續，療養院也都能接受訪客。」

像第一次封城一樣，民眾還是能出門工作、看病、鄰里互相協助、買菜或出門透氣，但不可私人聚會，公共聚會也將禁止。接待民眾的公共機構將關閉，被迫停業的公司每個月最多可獲得1萬歐元（約91,000港元）津貼，救濟企業以防止大量裁員的「部分失業金」也將繼續發放。國會會於周四（29日）也對封城措施進行辯論和投票。

馬克龍表示每15天都會評估一次情況，以了解是否能鬆綁限制，若情況有改善就會重開一些店家，希望能保住聖誕與新年假期。而目標是從現在每天新增4萬確診病例，降到每天5000宗。