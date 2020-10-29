《查理周刊》漫畫諷刺埃爾多安　土耳其斥散播仇恨

土耳其總統埃爾多安不滿法國總統馬克龍，維持打擊極端回教主義立場，導致兩國爭議升溫。法國《查理周刊》最新一期封面刊登埃爾多安的諷刺漫畫，再次激怒該國，反斥該漫畫散播仇恨。

該漫畫於周二（27日）晚上在網上發放，顯示只穿內衣褲的埃爾多安，正在喝啤酒和揭起一名戴回教頭巾女子的罩袍，後者露出臀部。圖中的埃爾多安說：「噢！先知！」封面標題則寫着：「埃爾多安，私下，他很風趣。」

埃爾多安首席新聞助理阿爾通（Fahrettin Altun）在Twitter上譴責該漫畫，形容其「可鄙」及散播仇恨和文化歧視；又指該漫畫是馬克龍「反回教計劃」的結果。《查理周刊》過去不時發表諷刺回教先知穆罕默德的內容，於2015年遭遇嚴重恐襲，導致12人死亡。

法國一名教師早前在課堂展示穆罕默德漫畫後遭斬首，馬克龍承諾打擊回教分離主義，更揚言政府將接管部分回教社區。埃爾多安隨後反斥馬克龍「需要接受精神科檢查和治療」，法國隨後召回駐土大使表示抗議。

駐法國記者呂靜儀報道