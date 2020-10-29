示威者再號召反政府集會　抗議警暴及濫用公帑

泰國政局持續不穩，示威者再號召於周四（29日）參與至少3場反政府集會，分別在親建制傳媒及印度廟附近舉行，抗議傳媒偏頗、濫用公帑及警暴問題。另外，有示威者促請德國調查泰王佛齊拉隆功「在德治泰」的嫌疑，據報德方不認為泰王涉及違法行為。

報道指，示威者將於周四下午4時，在位於曼谷挽那縣的民族多媒體公司（Nation Multimedia Group）前示威，指控其報章涉及不道德行為，故意把示威者描繪成民眾的敵人。而在曼谷馬里亞曼印度廟（Sri Maha Mariamman Temple）外的是隆路，於下午5時將舉行街頭藝術展及時裝騷，抗議一個與王室有關的時裝騷涉濫用1300萬泰銖（紉323萬港元）公帑。

另一場反對警暴的集會則於下午5時半，在巴吞旺十字路口（Pathumwan Intersection）舉行，針對泰國警方本月16日疑以混有化學藥劑的水炮攻擊示威群眾，示威者將到場講述自身經歷。

示威者周一（26日）曾要求德國政府，調查68歲的佛齊拉隆功在德國期間，有沒有違反在當地處理國務的禁令，如簽署王室命令或年度支出法案等。英媒周三（28日）引述德國國會消息指，當地政府不認為佛齊拉隆功持續在當地處理國務，故沒有違法，將繼續調查他在巴伐利亞州的活動。